Ljubljana, 25. aprila - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je objavila javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup paketa terjatev do 16 pravnih oseb v skupni vrednosti 402,7 milijona evrov. Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 25. maja do 14. ure.