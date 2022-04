Slovenske rokometašice v pričakovanju žreba na Ljubljanskem gradu

Ljubljana, 25. aprila - Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo v četrtek dobila tekmice v skupinskem delu evropskega prvenstva med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. Slovenija bo ples kroglic, ki se bo na Ljubljanskem gradu pričel ob 17. uri, pričakala v tretjem bobnu, v njem so tudi Severna Makedonija, Hrvaška in Nemčija.