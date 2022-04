Macron prejema čestitke iz sveta

Pariz, 25. aprila - Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je bil v nedeljo izvoljen za drugi petletni mandat, dobiva čestitke z vsega sveta. Takoj po objavi izidov vzporednih volitev v nedeljo zvečer so mu čestitali najvišji predstavniki EU in številni evropski voditelji, danes je prejel še čestitke iz Washingtona, Pekinga in Moskve.