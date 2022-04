V skupnosti in združenju občin verjamejo v partnersko sodelovanje z novo vlado

Maribor/Ljubljana, 25. aprila - V skupnosti in združenju občin verjamejo v partnerstvo in trdno sodelovanje z novo vlado, da bo slišala glas občin in jih imela za enakovrednega partnerja, in ne nekoga, s katerim bi se morala pogajati. Enakomeren razvoj celotne države je mogoč le s trdnim sodelovanjem v dobrobit vseh, so poudarili v Skupnosti občin Slovenije.