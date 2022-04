Evropske borze uvodoma v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 25. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se v začetku današnjega trgovanja večinoma znižali in tako sledili padcem na newyorških in azijskih borzah. Skrbi glede dviga obrestne mere v ZDA in izbruh koronavirusa na Kitajskem je zasenčil ponovno izvolitev Emmanuela Macrona na mesto predsednika Francije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.