Velenjska občina s takso za spremembo namembnosti rabe prostora

Velenje, 27. aprila - Velenjski svetniki so na seji ta mesec potrdil odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namembnosti rabe prostora v velenjskemu občinskemu prostorskemu načrtu. Občina pričakuje, da bodo zaradi plačila takse v postopek uvrščene pretežno utemeljene pobude, saj so bile dosedanje pogosto neutemeljene in zato zavrnjene.