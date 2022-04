Športniki zasadili več kot 7000 sadik v Kočevski Reki in Trnovskem gozdu

Ljubljana, 25. aprila - V okviru projekta Misija: Triglavski ledenik v Peking je konec minulega tedna v Kočevski Reki in Trnovskem gozdu steklo tudi trajnostno dejanje - sajenje 13.000 dreves. V akciji Pivovarne Laško Union in Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je sodelovalo več kot 170 prostovoljcev, podporniki projekta so zasadili več kot 7000 sadik.