Velenjski vodotoki v dobrem kemijskem in ekološkem stanju

Velenje, 27. aprila - Vodotoki v Mestni občini Velenje, ki jih je ta lani zajela v redni letni monitoring, so v dobrem kemijskem in ekološkem stanju, so prejšnji teden sporočili z velenjske občine. Spremljali so stanje vodotokov Paka, Lepena, Sopota in potoka ob prireditvenem prostoru Vista.