V novi sestavi DZ 28 poslancev aktualne sestave

Ljubljana, 25. aprila - Med 88 novoizvoljenimi poslanci bo po delnih neuradnih izidih nov sklic državnega zbora sestavljalo 28 poslancev aktualne sestave DZ, pet ministrov in dva župana. Poleg tega so bile med izvoljenimi strankami Gibanje Svoboda, SDS, NSi, SD in Levica od vsake izvoljeni tudi predsedniki strank.