Božič Maroltova kljub težavam na terenu zadovoljna z izvedbo vzporednih volitev

Ljubljana, 25. aprila - Direktorica Mediane Janja Božič Marolt je zelo zadovoljna z delom, ki so ga z izpeljavo današnjih vzporednih volitev znova opravili v njenem inštitutu za raziskovanje trga in medijev. Te so se kljub nekaterim težavam na terenu skoraj v celoti pokrile s tem, kar je pokazal tudi rezultat volitev po preštetju dejanskih glasov.