Peterle NSi vidi na poti k vlogi nekdanje SKD v političnem prostoru

Ljubljana, 25. aprila - Prvi predsednik slovenske vlade in nekdanji prvak Slovenskih krščanskih demokratov (SKD) Lojze Peterle upa, da lahko NSi še okrepi svojo dodano vrednost v političnem prostoru in doseže rezultate, ki jih je v preteklosti dosegala SKD. Ta je po njegovih besedah poleg konceptov in programov v politiko prinesla tudi konstruktivno razpoloženje.