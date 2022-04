Zelenski v Kijevu sprejel ameriška ministra Blinkna in Austina

Kijev, 24. aprila - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes v Kijevu sprejel ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna in obrambnega ministra Lloyda Austina, so danes sporočili iz Kijeva. To je prvi uradni obisk predstavnikov ameriške vlade v Ukrajini, odkar je Rusija 24. februarja tam sprožila invazijo.