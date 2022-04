Finance o zadnjih dveh letih vlade Janeza Janše (25. 4.)

Ljubljana, 24. aprila - Rok Pikon v komentarju Kaj po Janši obdržati in kaj zavreči piše o zadnjih dveh letih, ko je slovensko vlado vodil Janez Janša. Avtor dosedanjemu premierju očita razsipnost in kadrovanje, kot najbolj potrebne spremembe pa je poudari nedostojnost, ki jo premier pokazal na Twitterju in v zvezi s Slovensko tiskovno agencijo ter RTV Slovenija.