Marseille tesno premagal Reims, visoka zmaga Rennesa

Pariz, 24. aprila - Nogometaši Marseilla so v zadnji današnji tekmi 34. kroga francoske lige premagali Reims z 1:0. Zasedba iz Marseilla kljub novim trem točkam ne more več priti do prvega mesta, saj si je pariški PSG v soboto s točko proti Lensu že predčasno zagotovil slavje v tej sezoni.