Škofja Loka, 24. aprila - Košarkarji Helios Suns so državni prvaki v kategoriji do 19 let. V finalu zaključnega turnirja v Škofji Loki so premagali Cedevito Olimpijo z 61:56. Tretje mesto so osvojili igralci domačega LTH Castingsa, ki so s 75:74 ugnali vrstnike iz kranjskega Triglava.