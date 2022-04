Andraž Zorko: Krut poraz koalicije KUL in kar hud poraz vlade

Ljubljana, 25. aprila - Analitik javnega mnenja in direktor agencije Valicon Andraž Zorko rezultat državnozborskih volitev vidi kot poraz koalicije KUL, prav tako ga vidi tudi kot "kar hud" poraz vlade Janeza Janše. Meni, da je bilo ključno to, da je marsikdo odločitev spremenil v zadnjih dneh in da je prevladalo taktično glasovanje v želji premagati Janšo.