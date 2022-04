V Ljubljani danes morda že okronan odbojkarski prvak

Ljubljana, 25. aprila - Danes bo v dvorani Tivoli tretja tekma finala državne odbojkarske lige med ACH Volleyjem in Calcitom Volleyjem. Ljubljančani v seriji na tri zmage vodijo z 2:0 in so le še zmago oddaljeni od 18. naslova državnih prvakov. Calcit v boju na četrto zvezdico lovi čudež v podobi treh zaporednih zmag.