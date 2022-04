Rezultati volitev za SD dokaz želje ljudi po drugačni vladi

Ljubljana, 25. aprila - V volilnem štabu SD so rezultate volitev v DZ pričakali v sproščenem vzdušju. Članom stranke sta se v štabu pridružila tudi evropski poslanec Milan Brglez in generalni sekretar stranke Dejan Levanič. Oba sta se zahvalila volivcem, ki so množično odšli na volišča, rezultati volitev pa po njunem mnenju kažejo, da si ljudje želijo drugačno vlado.