Pivčeva zadovoljna z rezultatom, Naša dežela ostaja zastopnik kmetov na dolgi rok

Ljubljana, 24. aprila - Stranka Naša dežela je po rezultatih vzporednih volitev dosegla 1,8 odstotka glasov. Predsednica stranke Aleksandra Pivec je zadovoljna z rezultatom glede na to, da stranka obstaja komaj dobro leto. V stranki se zavezujejo, da bodo še naprej glasni zastopniki slovenskega kmetijskega prostora in kmeta, prav tako upokojencev in delavcev.