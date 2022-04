Po tretjini preštetih glasovnic zmaga Gibanju Svoboda, v DZ le štiri stranke

Ljubljana, 24. aprila - Delni neuradni izidi današnjega glasovanja na državnozborskih volitvah po slabi tretjini preštetih glasovnic kažejo zmago Gibanju Svoboda, ki bi dobilo 31,9 odstotka glasov. Sledi SDS s 26,1 odstotka glasov. V DZ bi se zagotovo uvrstili še NSi in SD, Povežimo Slovenijo, Levica in LMŠ pa so blizu parlamentarnega praga.