Eva Terčelj zmagovalka v Tacnu, še pet slovenskih kolajn

Ljubljana, 24. aprila - V Tacnu se je končal evropski pokal v slalomu na divjih vodah in prvi izbirni tekmi za sestavo slalomske reprezentance. Za slovensko zmago je poskrbela kajakašica Eva Terčelj, na zmagovalne stopničke pa so prišli še Peter Kauzer, Luka Božič, Ajda Novak ter Eva Alina Hočevar, ki je kolajni osvojila v kanuju in ekstremnem slalomu.