Pirati razočarani nad rezultatom in nevsebinskostjo kampanje

Ljubljana, 24. aprila - V Piratski stranki Slovenije so razočarani nad doseženim rezultatom, ki se je glede na rezultate vzporednih volitev ustavil pri 1,6-odstotni podpori. Razočarani pa so tudi nad tem, da v ospredju volilne kampanje ni bila vsebina, "ampak so to volitve proti", je v izjavi v medijskem središču dejal predsednik stranke Boštjan Tavčar.