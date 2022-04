Gale: Glas za nas ni šel v nič, smo tekači na dolge proge

Ljubljana, 24. aprila - Stranki Naša prihodnost in Dobra država sta v skupnem nastopu po rezultatih vzporednih volitev sodeč dosegli 1,6 odstotka glasov. Njuna voditelja Ivan Gale in Smiljan Mekicar sta z rezultatom razmeroma zadovoljna in pravita, da bodo z uresničevanjem svojega programa nadaljevali. "Glas za nas ni šel v nič, smo tekači na dolge proge," je dejal Gale.