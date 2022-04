Jasnič: Upokojenci ostali brez stranke v parlamentu

Ljubljana, 24. aprila - Predsednik DeSUS Ljubo Jasnič na podlagi rezultatov vzporednih volitev ugotavlja, da so "največji poraženci" upokojenci, ki so ostali brez stranke v parlamentu. DeSUS, ki je bila vse od leta 1996 parlamentarna stranka, je namreč po rezultatih vzporednih volitev tokrat dobila pol odstotka glasov in tako ostala pod parlamentarnim pragom.