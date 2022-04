Po mnenju Zavezništva Osvobodimo Slovenijo volitve neveljavne in diskriminatorne

Ljubljana, 24. aprila - V Zavezništvu Osvobodimo Slovenijo so zelo nezadovoljni z izidom letošnjih državnozborskih volitev. "Volitve so diskriminatorne, neveljavne in nepravične," je v izjavi za medije poudaril kandidat zavezništva Ivan Bolfek in izrazil upanje, da bodo volitve razveljavljene.