Janša: Glas za SDS je glas za Slovenijo

Ljubljana, 24. aprila - Predsednik SDS Janez Janša se je na Facebooku zahvalil volivcem. "Glas za SDS je glas za Slovenijo vseh svojih državljank in državljanov, brez razlik. Glas za slovensko družino, glas za slovenskega delavca in upokojenca, glas za naše otroke in za slovensko prihodnost," je zapisal. Po vzporednih volitvah naj bi SDS dobila 22,5 odstotka glasov.