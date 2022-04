Analitik Aljaž Pengov Bitenc: Temu ne bi rekel poraz koalicije KUL

Ljubljana, 24. aprila - Analitik Aljaž Pengov Bitenc rezultata volitev v DZ ne vidi kot poraza koalicije KUL. Oni so po njegovih besedah naredili svoje, a volivci so se odločili, da bodo žezlo boja za demokracijo, če temu tako rečemo, predali naprej prvaku Gibanja svoboda Robertu Golobu. Meni, da je Golob rezultat dosegel na podlagi delovanja KUL in civilne družbe.