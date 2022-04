Gospodarstvo v zahtevnih razmerah upa na trdno vlado

Ljubljana, 24. aprila - Gospodarstveniki vseh stanovskih združenj si po volitvah želijo predvsem čimprejšnjega oblikovanja vlade, ki bo imela trdno večino v DZ, znala preseči delitve na leve in desne in bo delala v dobro slovenskega gospodarstva. Ob tem opozarjajo na številne izzive, s katerimi se bo morala soočiti, kot so okrevanje po pandemiji covida-19 ter rast cen.