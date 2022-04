V Gibanju Svoboda ob objavi izidov vzporednih volitev navdušeni in presenečeni

Ljubljana, 24. aprila - V Gibanju Svoboda so v prvem odzivu po objavi izidov vzporednih volitev, ki so jih pričakali v volilnem štabu, izrazili navdušenje. "Navdušeni in presenečeni smo, nismo pričakovali takšne razlike, predvsem pa ne takega rezultata," je dejala podpredsednica stranke Marta Kos.