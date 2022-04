Šeškov Salzburg devetič zapovrstjo najboljši v Avstriji

Salzburg, 24. aprila - Nogometaši Salzburga, za katerega igra tudi slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško, so še devetič zapovrstjo osvojili naslov v avstrijskem državnem prvenstvu. Salzburg je državne naslove začel nizati v sezoni 2013/14, skupno pa so prišli že do 13. zvezdice. Predčasno jim je to uspelo v 28. krogu po zmagi s 5:0 proti dunajski Austrii.