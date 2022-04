Skupina Osveščeni prebivalci Slovenije na čelu s Troho prišla v prostore DVK

Ljubljana, 24. aprila - Skupina gibanja Osveščeni prebivalci Slovenije je danes prišla na sedež Državne volilne komisije (DVK), so za STA potrdili na DVK. Med njimi je bil Ladislav Troha, za katerega so izvedeli, da je okužen s koronavirusom. Ker se niso odzvali na pozive direktorja službe DVK Dušana Vučka, naj odidejo, ker ovirajo delo službe, so poklicali policijo.