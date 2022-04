Vreme: Spremenljivo oblačno

Ljubljana, 24. aprila - Sprva bo spremenljivo oblačno, predvsem na zahodu in jugu bodo še nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V prvem delu noči bodo padavine povsod ponehale, veter se bo polegel. Predvsem na vzhodu se bo razjasnilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah okoli 2 stopinji Celzija. V ponedeljek bo delno jasno, več oblačnosti bo na zahodu. Dopoldne bo kakšna kratkotrajna ploha možna predvsem v hribovitih zahodnih krajih, popoldne in zvečer pa tudi na severu Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi padavinami. Ob morju bo pihal šibak jugo. V sredo bo sprva oblačno in deževno. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. Popoldne se bo od zahoda postopno že jasnilo.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in severnim Sredozemljem je ciklonsko območje. Od jugozahoda priteka k nam vlažen in v višinah postopno nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Krajevne padavine bodo ponoči postopno ponehale. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v krajih zahodno in severno od nas bodo čez dan nastajale krajevne plohe.