Z boljšim socialnim dialogom do bolj zdravih delavcev in bolj produktivnih podjetij

pripravila Polona Šega

Ljubljana/Ženeva, 27. aprila - Na svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, 28. aprila, bo v ospredje pomen, ki ga ima socialni dialog pri promociji kulture varnosti in zdravja pri delu. Tako lahko po navedbah organizacije ILO prispevamo k boljšemu zdravju delavcev in večji produktivnosti podjetij. Svobodni sindikati pa pozivajo k ureditvi postopka za prijavo poklicnih bolezni.