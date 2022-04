Sporočilo uredništvom - posebne vsebine ob koncu volitev

Ljubljana, 24. aprila - STA bo ob koncu današnjih parlamentarnih volitev pripravila serijo posebnih vsebin. Med njimi so infografična podstran s samodejno osvežujočimi se podatki DVK o delnih izidih volitev, podstran s poročanjem v živo o rezultatih in odzivih, spletni video prenosi v živo in tabelarične analize rezultatov volitev.