Pomembna zmaga Kopitarjevih kraljev proti Anaheimu, Kopitar presegel mejo 700 podaj

Los Angeles, 24. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL davi odpravili Anaheim s 4:2 in dosegli pomembno zmago v boju za končnico. Anže Kopitar je bil tokrat podajalec pri golih za 2:2 in 4:2, s tem pa je presegel mejo 700 podaj v ligi NHL. Skupaj jih je doslej zbral 701, več od njega jih je doslej v zgodovini zbral le Marcel Dionne (757).