Janša pričakuje dober volilni izid

Velenje, 24. aprila - Predsednik SDS in premier Janez Janša je danes po oddaji glasu za državnozborske volitve v Šentilju pri Velenju v izjavi za medije povedal, da pričakuje dober volilni izid. Ko gre za demokratične volitve in ko ljudje lahko svobodno izrazijo svojo voljo, je vsak rezultat dober, je dejal Janša in dodal, da pričakuje visoko volilno udeležbo.