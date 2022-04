Utah po tesni zmagi nad Dallasom izid izenačil na 2:2

Salt Lake City, 24. aprila - Košarkarji Utah Jazz so po tesni domači zmagi s 100:99 v dvoboju z Dallas Mavericks skupni izid v zmagah v prvem krogu končnice zahodnega dela severnoameriške lige NBA izenačil na 2:2. Prvič po poškodbi je v tej seriji zaigral slovenski zvezdnik Luka Dončić in v 34 minutah za goste dosegel 30 točk, 10 skokov in štiri podaje.