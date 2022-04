Betis po enajstmetrovkah tretjič do španskega pokala

Sevilla, 24. aprila - Nogometaši Betisa iz Seville so tretjič po letih 1977 in 2005 osvojili španski pokal. V finalu v domači Sevilli so se veselili zmage s 5:4 po streljanju enajstmetrovk proti Valencii. Po rednem delu se je tekma končala 1:1 (1:1), pa tudi podaljšek ni prinesel spremembe.