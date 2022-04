City začasno štiri točke pred Liverpoolom, Arsenal odločno proti ligi prvakov

London, 23. aprila - Nogometaši Manchester Cityja so na tekmi 34. kroga angleškega prvenstva zabeležili visoko zmago proti Watfordu (5:1) in se začasno na vrhu lestvice Liverpoolu odlepili na štiri točke. Redse tekma čaka v nedeljo. Arsenal pa je na prvi tekmi 34. kroga s 3:1 premagal Manchester United in storil velik korak proti ligi prvakov v prihodnji sezoni.