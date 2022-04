Rusija napadla skladišče zahodnega orožja pri Odesi

Moskva/Odesa, 23. aprila - Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da so ruske sile v bližini pristaniškega mesta Odesa izvedle napad na skladišče orožja, ki so ga ukrajinski vojski dobavile ZDA in evropske države. Ukrajinska stran je pred tem sporočila, da so ruske rakete zadele tudi stanovanjski poslopji v Odesi in terjale več življenj.