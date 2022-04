Celjanke do prvega mesta in obračuna z Ljubljančankami

Celje, 23. aprila - Košarkarice Cinkarne Celja so v zadnjem krogu drugega dela državnega prvenstva dobile neposredni obračun za prvo mesto v ligi za prvaka. S 65:63 so ugnale Triglav ter si priigrale polfinalni obračun z Akson Ilirijo. Kranjčanke se bodo pomerile z Grosupeljčankami. Te so danes na domačem parketu izgubile proti Ljubljančankam z 71:79.