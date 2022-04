Ministrica Jaklitsch na spominski prireditvi ob obletnici pregona koroških Slovencev

Celovec, 23. aprila - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se je danes udeležila spominske prireditve ob 80. obletnici pregona koroških Slovenk in Slovencev. V nagovoru zbranim je poudarila, da je bil pregon krivica, ki še ni dobila pravega mesta v avstrijski in deželni zgodovini, ter izpostavila pomen poprave storjenih krivic.

Kot so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, je ministrica v nagovoru dejala, da je pregon koroških Slovencev ostal po koncu vojne zamolčan, tragedija pa da je usodno zaznamovala slovensko podobo in podobo celotne Koroške. "Cena za jasno besedo je bila visoka. Zato je spomin na tisti čas postajal zamolčan spomin tudi znotraj slovenske manjšine," je povedala in dodala, da prevečkrat potlačen zgodovinski spomin ne bremeni samo Slovencev, temveč tudi večinsko prebivalstvo.

Izpostavila je pomen poprave storjenih krivic. Po njenih besedah lahko danes že naštejemo nekaj pravih korakov v smeri sprave. To dokazujeta tudi opravičilo avstrijskega predsednika, izrečeno ob stoti obletnici koroškega plebiscita, in opravičilo koroškega deželnega glavarja slovenski skupnosti ob 80. obletnici pregona koroških Slovencev, oba izrečena v slovenskem jeziku.

Zbrane so pozdravili tudi predsednik avstrijskega parlamenta Wolfgang Sobotka, koroški deželni glavar Peter Kaiser, župan Celovca Christian Scheider in predsednik Zveze slovenskih pregnancev Gregor Krištof. Zgodovinar Teodor Domej je kot osrednji govornik osvetlil dogajanje z zgodovinskega vidika ter kritično ovrednotil preganjanje koroških Slovencev.

Spominsko prireditev v Celovcu so pripravili Zveza slovenskih pregnancev, Slovenska prosvetna zveza in Krščanska kulturna zveza.