V BiH ponoči več popotresnih sunkov, najmanj ena smrtna žrtev

Mostar, 23. aprila - Po močnem potresu, ki je v petek pozno zvečer prizadel jug BiH, čutili pa so ga v širši regiji, tudi Sloveniji, je območje danes ponoči streslo več popotresnih sunkov. Po poročanju lokalnih medijev so zadnjega zabeležili nekaj po 4. uri zjutraj in je imel magnitudo 4,4. V potresu je bilo več ljudi ranjenih, neka 28-letnica pa je umrla.