Ruski finale v Istanbulu

Istanbul, 23. aprila - Rusinji Anastazija Potapova in Veronika Kudermetova sta finalistki teniškega turnirja WTA v Istanbulu z nagradnim skladom 251.750 dolarjev. Potapova je v prvem polfinalnem obračunu premagala Kazahstanko Julijo Putincevo z 2:6, 6:2 in 6:2, tretjepostavljena Kudermetova pa je bila nato boljša od druge nosilke - Romunke Sorane Cirstea s 6:3 in 6:3.