Đoković prvič letos v finalu

Beograd, 23. aprila - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković in Rus Andrej Rubljov bosta igrala v finalu turnirja serije ATP v Beogradu z denarnim skladom 597.900 evrov. Štiriintridesetletni domačin bo prvič to sezono igral v finalu, skupaj pa bo v že 124. sklepnem nastopu lovil 87. lovoriko. Rubljov bo v 16. finalu iskal pot do 11. naslova.