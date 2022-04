Vreme: Spremenljivo z manjšimi krajevnimi padavinami

Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Tu in tam bodo manjše padavine, ki bodo verjetnejše v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 12, drugod od 14 do 19 stopinj Celzija.

Ponoči bodo na zahodu krajevne padavine, ki se bodo krepile, možne bodo tudi posamezne nevihte. Plohe se bodo občasno razširile tudi nad osrednjo in južno Slovenijo. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ki bo izrazitejši ob morju in v višjih legah. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli 4, drugod od 8 do 13 stopinj Celzija.

V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bodo občasno še krajevne padavine, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer, ko se bodo razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Lahko nastane tudi kakšna nevihta. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na zahodu. Sredi dneva in popoldne bo na severu in zahodu nastalo nekaj ploh. Še bo pihal jugozahodnik. V torek bo spet pogosteje deževalo.

Vremenska slika: Novo območje nizkega zračnega tlaka se poglablja nad Biskajskim zalivom in Francijo, vremenska fronta se od tam pomika proti Alpam ter nad zahodno Sredozemlje. Z jugozahodnikom doteka nad naše kraje prehodno nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo manjše krajevne padavine. V krajih vzhodno od nas bo večinoma suho. Ob Jadranu bo zapihal šibak jugo. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo najpogostejše v hribovitih krajih sosednje Italije in zahodne Hrvaške. V krajih vzhodno od nas bo večinoma suho. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob Jadranu jugo.