Lendava, 23. aprila - Nogometaši Triglava so v 26. krogu 2. slovenske lige v gosteh s 4:0 odpravili Krško in še naprej za šest točk zaostajajo za vodilno Gorico. Kranjčani, pri katerih je Žan Vipotnik dosegel tri gole, so si sicer že pred tem zagotovili najmanj drugo mesto v ligi.