V Benetkah odprli umetnostni bienale, glavna nagrada britanskemu paviljonu

Benetke, 23. aprila - V Benetkah so odprli letošnji 59. umetnostni bienale. Glavno nagrado, zlatega leva, so podelili britanskemu paviljonu, v katerem razstavlja umetnica Sonia Boyce z naslovom Feeling Her Way. Bienale, ki bo javnosti na ogled do 27. novembra, so odprli po enoletnem premoru zaradi pandemije, na njem pa so večinsko zastopane umetnice.