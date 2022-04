Mladi novogoriški gledališčniki o življenju danes in pred 100 leti

Nova Gorica, 23. aprila - Mali Mladi oder AMO iz Nove Gorice, sestavljen iz novih članov, ki se spoznavajo z osnovami gledališkega ustvarjanja in krepijo osnove gledališke improvizacije, je v tej sezoni pripravil avtorsko uprizoritev Takrat in potem in sto let vmes. Premierno jo bodo uprizorili na malem odru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica nocoj ob 18. uri.