V Solkanu se začenja letošnja pevska revija Primorska poje

Solkan, 23. aprila - V Solkanu se nocoj začenja največja pevska prireditev v državi Primorska poje. Po dvoletnem nenačrtovanem premoru zaradi epidemije bodo letos pripravili skupaj 36 koncertov, ki bodo vsak konec tedna do 19. junija v dvoranah, na odprtem in v cerkvah po vsej Primorski, v zamejstvu v Italiji in na Hrvaškem.